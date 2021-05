Zaterdagavond is het uitkijken naar Hooverphonic in de finale van het Eurovisiesongfestival. Eén dag eerder, is het aan een ander muzikaal talent uit Sint-Niklaas, om te schitteren in een andere wedstrijd. De achttienjarige Grace staat in de halve finale van The Voice Van Vlaanderen. Wij zochten haar vanmorgen op aan haar school in Sint-Niklaas.