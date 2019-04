Hooverphonic speelt thuismatch op Villa Pace begin september

Cantate Domino, het bekende Aalsterse knapenkoor, viert feest want het bestaat dit jaar zestig jaar! Het muzikale orgelpunt van dit feestjaar is het concert op 3 mei in de Sint-Martinus-kerk in Aalst. Een echte aanrader voor wie die dag nog niets in zijn agenda heeft staan. Cantate Domino is namelijk een knapenkoor van wereldniveau. Overal ter wereld wordt het koor gevraagd om te komen zingen. Zo trad het ze onder meer al op in Japan, Amerika, Zuid-Afrika en in zo goed als elk Europees land.