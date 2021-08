Op de Lokerse Feesten werd het gisteren een Oost-Vlaams feestje. Waasland boven zelfs. Want headliner Hooverphonic komt uit Sint-Niklaas. En de opener gisteravond op dag 4 van het festival was Kids with Buns. En Marie Van Uytvanck, 1 van de 2 bandleden, is ook van Sint-Niklaas. Kids with Buns is dit jaar 1 van de winnaars van De Nieuwe Lichting, de muziekwedstrijd van Studio Brussel. Hun muziek omschrijven Marie en Amber zelf als 'melancholische Indie, maar zonder verdrietig te worden'. Kids with Buns stond eerder al onder meer in De Casino in Sint-Niklaas. Nu dus op de Lokerse Feesten. En daar waren ze zelf behoorlijk van onder de indruk.