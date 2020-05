Hooverphonic naar finale Eurostream 2020!

Het Beverse college heeft vandaag definitief een kruis gemaakt over de Beverse Feesten. Vijf dagen lang wordt het centrum van de gemeente dan omgetoverd tot een festivalterrein. De veiligheidscel had vorige week al een negatief advies uitgebracht, maar de gemeente heeft vandaag de knoop doorgehakt. Het festival zou normaal plaatsvinden van 26 tot en met 30 augustus, maar dat gaat dus dit jaar niet door. Mogelijk zullen er in augustus wel kleinere festiviteiten kunnen plaatsvinden, zegt burgemeester Marc Van de Vijver, maar daarover is nog geen beslissing genomen.