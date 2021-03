Media en Cultuur Hooverphonic gaat naar Songfestival met 'The Wrong Place'

Deze ochtend heeft Hooverphonic "The Wrong Place" gelanceerd, het nummer waarmee de groep uit Sint-Niklaas voor België naar het Eurosongfestival in Rotterdam gaan. "Het gaat over een one night stand, die verkeerd afloopt", zegt frontman Alex Callier. "We denken dat 'The Wrong Place' een instant effect gaat hebben." Bekijk hier een fragment van de clip.