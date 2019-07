Hoogtebegrenzers Scheldebrug Temse worden verhoogd

En wie morgen de doortocht van de tourkaravaan en de renners zelf wil meemaken in Ninove of Geraardsbergen, die is er best vroeg bij. Want beide stads-centra zullen tot na de passage van de renners zo goed als onbereikbaar zijn. In Ninove zijn van 9 uur tot 2 uur 's de Brusselsese-steenweg, de N45 en de Albertlaan van 9 uur 's morgens tot 2 uur 's middags afgesloten. Net als alle zijstraten. In Geraardsbergen gaat het stadscentrum een halfuurtje later dicht. De stad vraagt om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te komen.