Hoogste waterglijbaan in Europa geopend op recreatiedomein De Ster

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft z'n eerste coronaprik vanmorgen gekregen in het vaccinatiecentrum in Zottegem. De Croo woont in Brakel, dat samen met Zottegem en Oosterzele deel uitmaakt van Eerstelijnszone Panacea. "Alles is vlekkeloos verlopen", aldus de eerste minister. "Dertig procent van de volwassen Belgen zijn nu volledig gevaccineerd. Het gaat erg snel." De Croo kreeg een inspuiting met het Pfizer-vaccin. Volgende week is er opnieuw een overlegcomité, met op tafel extra versoepelingen in augustus.