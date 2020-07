Hoogste punt van Oost-Vlaanderen gerestaureerd en weer open voor publiek

We eindigen dit nieuws op wat officieel het hoogste punt van onze provincie is: het dakterras van de Hotondmolen op de Hotondberg in Kluisbergen. Het uitzicht is er fenomenaal. Je kan er bijna 360 graden rondkijken en bij mooi weer zie je zelfs Nederland en Frankrijk liggen. De oude molen is pas gerestaureerd en een populaire plek bij heel wat wielertoeristen. Wie tijdens z'n staycation nog een uitstapje in eigen provincie wil inplannen kijkt best even mee.