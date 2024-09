Hoogste aantal nieuwe inschrijvingen aan Odisee Campus Sint-Niklaas in 5 jaar

De hogeschoolcampus van Odisee in Sint-Niklaas telt dit jaar het hoogste aantal nieuwe inschrijvingen van studenten in vijf jaar tijd. Met zo'n 400 starten ze daar nu al, in het eerste jaar. Dat het onderwijs en de zorg nog altijd knelpuntberoepen zijn is daar niet vreemd aan, want het zijn vooral die opleidingen die bijzonder goed scoren. En de studenten zelf, die zijn ook heel gemotiveerd. Dat kregen we te horen op de onthaaldag vandaag.