Hoogspringster Merel Maes wordt vijfde op WK U20

Hoogspringster Merel Maes uit Haasdonk is in het Keniaanse Nairobi 5e geworden op het WK atletiek voor atleten onder 20 jaar. De 16-jarige atlete van AC Waasland had van alle finalisten het beste persoonlijk record. Maes ging foutloos over 1m75, 1m80 en 1m84. Daarna miste ze 3 keer op 1m87. Daarmee bleef Merel 7 centimeter onder haar persoonlijk record van 1m91. Als dat record had gesprongen, stond ze zeker op het podium. De winnares was een Russische. Zij nam het goud mee met een sprong ging over 1m91.