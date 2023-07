Tadej Pogacar heeft op z'n sociale media z'n verontschuldigingen aangeboden. De nummer twee uit de Ronde van Frankrijk liet gisteren weten dat hij niet naar Aalst afzakt voor het natourcriterium. Hij trekt zelfs een streep door alle natourcriteria in België en Nederland, omdat hij te moe is na drie weken Tour. Tot grote woede van de organisatie van het natourcriterium in Aalst. Zij spraken zelfs over contractbreuk. De Sloveen zegt daar nu sorry voor. Hij laat nog weten dat hij er volgende keer graag bij is.