In Beveren kleurde gisteravond het kasteel Cortewalle rood. Bloedrood zelfs. De initiatiefnemer, een bedrijf uit de gemeente, verwijst daarmee naar de uitzichtloze situatie waarin de evenementensector zich bevindt. Er zijn nog altijd geen perspectieven om de gewone activiteiten weer op te starten in deze coronacrisis. Artfex, want zo heet het bedrijfje, liet zich inspireren door een wereldwijde actie van de evenementensector. Die heet Night Of Light. Zo werden er onder meer in Duitsland 6.000 gebouwen in het rood gezet. Het bedrijf vraagt duidelijkheid, want anders dreigen er bloedbaden in de evenementensector.