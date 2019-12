Hoofden van joodse figuren volgend jaar opnieuw in Aalsterse carnavalsstoet

In Moerbeke-Waas, net over de grens met Stekene, heeft een zware brand gewoed in een paardenstal. Die brand ging gepaard met een hevige rookpluim die van kilometers ver te zien was. De eigenaar van de paardenstal probeerde de brand zelf te blussen, maar raakte daarbij gewond. Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Zeker één paard bleef helaas in de vlammen, een tweede paard raakte zwaar verbrand. De schade aan de stal is enorm. Vermoedelijk zijn laswerken in de stal de oorzaak van de brand.