Onze streek krijgt er binnenkort vier trajectcontroles bij. Dat heeft Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) aangekondigd. De trajectcontroles komen er op de Guilleminlaan in Geraardsbergen, de Halsesteenweg in Ninove, de Keltenlaan in Zele en de Dendermondsesteenweg in Laarne. Op die locaties gebeuren volgens statistieken meer ongevallen en wordt er ook sneller gereden. In totaal komen er op 20 locaties in Vlaanderen nieuwe trajectcontroles. Misschien zelfs nog meer. Want steden en gemeenten kunnen ook zélf een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. Als uit de statistieken blijkt dat op die locatie nood is aan een trajectcontrole, kan de Vlaamse overheid er nog bij plaatsen.