Honderdtal aanhangers vzw Viruswaanzin protesteren tegen coronamaatregelen

In Aalst zijn 24 politieagenten vanaf vandaag in quarantaine geplaatst, nadat ze in contact waren geweest met een man die naar de agenten had gespuwd. Dat vernam TV Oost Nieuws van de Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). De man bleek na controle besmet te zijn met het coronavirus. Hij is opgepakt. Burgemeester D'Haese pleit er nu voor om ook de ordediensten als prioritair te beschouwen in de vaccinatiecampagne. Meer in het TV Oost nieuws van 18u30.