Honderdjarige onderneming Niko in Sint-Niklaas krijgt koninklijk bezoek

Hamburgerketen Burger King opent zijn 23ste vestiging in ons land, en wel in Sint-Niklaas, in het Waasland Shopping Center. Burger King maakt in ons land deel uit van Burger Brands Belgium, dat ook eigenaar is van de Quick-restaurants. In het Waasland Shopping Center zal het dan ook de Quick-vestiging zijn die wordt omgebouwd tot een Burger King. Het huidige Quick-personeel kan mee de overstap maken, maar de keten is ook nog op zoek naar 50 nieuwe medewerkers. De opening is voorzien voor eind juni. Een jaar geleden opende de keten zijn twee eerste vestigingen in onze regio in Beveren, aan de tankstations langs de E17.