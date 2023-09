Bij een frontale aanrijding in Temse zijn twee mensen in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Een derde persoon is zwaargewond. Het ongeval gebeurde zondagavond rond 18u30, in de Doornstraat. Op de brug over de E17 gebeurde vorige zomer ook al een zwaar ongeval. Toen kwam de 16-jarige Francis om het leven, nadat hij van de weg was gemaaid. Bij het ongeval week de bestuurder die vanuit Velle kwam, van zijn rijbaan af. De BMW uit de tegenovergestelde richting kon de aanrijding niet vermijden. De klap was bijzonder hevig. De brandweer moest één van de bestuurders uit het voertuig bevrijden. Beide chauffeurs verkeren in levengsgevaar. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Maar mogelijk is de aanrijding te wijten aan overdreven snelheid. De Doornstraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.