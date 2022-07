Honderden ultraracers vertrekken in Geraardsbergen voor 4.000 kilometer door Europa

In het wielergekke Geraardsbergen zijn gisteravond honderden moedige ultraracers vertrokken voor een fietstocht van 4.000 kilometer door Europa. Ze komen van over de hele wereld om deel te nemen aan de Transcontinental Race. Geraardsbergen, is met haar Vesten en haar Muur meteen een pittige startplaats voor de renners. Als ze de eerste kilometers hebben overleefd, wachten er hen nog duizenden kilometers, dwars door Europa dus. Want de finish ligt in Burgas, een stad in het Oosten van Bulgarije.