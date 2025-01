Honderden mensen volgen uitvaart Miet Smet op groot scherm op de Markt in Lokeren

Voor de mensen die niet binnen konden in de Sint-Laurentiuskerk was er een groot scherm voorzien op de Lokerse Markt. En ook daar kwamen, ondanks het koude weer, een hondertal mensen samen om de uitvaart van Miet Smet live te volgen. Vaak mensen die Smet heel goed gekend hebben of bewondering hadden voor haar als voorvechter van vrouwenrechten in ons land. Het was dan ook aanschuiven voor een bidprentje van de Minister van Staat.