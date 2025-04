Honderden mensen zijn vanmorgen afgezakt naar Sint-Niklaas, voor de uitverkoop van het Casa-filiaal in Waasland Shopping. De interieurwinkel heeft het faillissement aangevraagd en gaat nog enkele keren open om de laatste producten te verkopen. Maandag was er al een uitverkoop in Mechelen, Oostende en Brugge. Vandaag is Sint-Niklaas dus aan de beurt. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws van 18u30.