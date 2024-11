Honderden mensen nemen sereen afscheid van vermoorde vrouw en moeder uit Zwijndrecht

In Melsele hebben honderden mensen vanmorgen afscheid genomen van Marijke uit Zwijndrecht. De vrouw werd vorige week vermoord door haar ex-man. Omwille van de privacy van de familie en om de rust en de sereniteit te bewaren mochten er geen beelden worden gemaakt van de dienst zelf. De vermoorde vrouw laat drie kinderen achter. Haar ex-man en vader van de kinderen, de 55-jarige Geert V.W., sloeg haar vorige week woensdag met een hamer aan haar huis in de Carennalaan in Zwijndrecht. Daarop nam hij de vlucht, maar nog geen dag later werd hij opgepakt en bekende hij ook de feiten. Het voormalige koppel zou al jaren in een moeilijke echtscheiding verwikkeld geweest zijn. De familie gaat zich burgerlijke partij stellen.