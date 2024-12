Honderden mensen nemen afscheid van Frank François (51), zanger, ondernemer en vader: "Een man van vele talenten"

In het crematorium in Aalst hebben honderden mensen vanmiddag afscheid genomen van Frank François. Hij kwam vorige maand onverwacht om het leven, op vakantie in Gran Canaria. François werd 51 jaar. Hij was zanger, ging vaak mee op de TV Oost reis. Hij was ondernemer, had een eigen vastgoedkantoor. En hij engageerde zich ook in politiek, bij Open Vld. Maar François was ook vader van een jonge dochter.