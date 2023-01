Honderden mensen mogelijk opgelicht door Sint-Niklaas bedrijf in zonnepanelen

In het Oost-Vlaamse Wetteren is een 38-jarige vrouw vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze verschillende messteken had gekregen. Haar 44-jarige partner werd opgepakt en zal voorgeleid worden, meldt het parket Oost-Vlaanderen. De lokale politie Wetteren/Laarne/Wichelen ontving rond 19.45 uur een oproep rond intrafamiliaal geweld in het Molenstraatje in Wetteren. De oproep gebeurde door de vijftienjarige dochter van een Litouws gezin. De politie kwam ter plaatse en trof de 38-jarige moeder met verschillende snijwonden aan, die volgens de eerste vaststellingen toegebracht werden met een mes. De vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De vader, een 44-jarige Litouwer, werd gearresteerd en verhoord. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, zegt het parket, dat verder geen details geeft over het gerechtelijk onderzoek.