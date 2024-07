Honderden mensen herdenken slachtoffers van gasexplosie Gellingen in 2004

Een driehonderdtal mensen heeft vandaag de slachtoffers van de gasexplosie in Gellingen herdacht. Die ramp gebeurde vandaag precies 20 jaar geleden. Gellingen is een deelgemeente van het Henegouwse Aat, net over de grens met Geraardsbergen. Er waren dus ook veel mensen uit de buurt van Geraardsbergen betrokken bij die ramp. Als slachtoffer of als hulpverlener. Familieleden en vrienden van de slachtoffers hielden vanmorgen een moment van stilte. Op 30 juli 2004 gebeurde hier één van de dodelijkste gasexplosies ooit in ons land. 24 mensen kwamen om het leven, 132 anderen raakten gewond. Dicht bij de plaats van de explosie staat nu een herdenkingsmonument. Dat heeft de vorm van een vleugel in blauwe hardsteen. De namen van de slachtoffers staan erin gegraveerd.