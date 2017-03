Honderden mensen getuige van uniek vloedgolfje op Durme

In Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen, is er gisterenmiddag iets over vijf uur een zware ontploffing geweest in een garagebox. De eigenaar van het pand zou er met vuurwerk in de weer zijn geweest. De man is levensgevaarlijk gewond overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Gent. Vanochtend werd de brand onderzocht en is er vuurwerk in beslag genomen. Volgens de onderzoekers heeft het slachtoffer geen enkele vergunning om professioneel vuurwerk af te steken, te bewaren en/of te produceren.