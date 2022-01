Honderden gratis boeketjes tulpen luiden start in van snijbloemenseizoen

"Eet meer witloof". Het is een opvallende oproep vanuit de witloofsector, maar niet helemaal onterecht. Want uit studies blijkt dat we vandaag gemiddeld nog maar 3 kilogram witloof per jaar eten. 20 jaar geleden was dat nog meer dan 4 kilogram. Vooral jongere generaties hebben moeite met witloof op hun bord. De witloofkwekers vinden dat jammer. "Witloof is een nationale trots die we dringend moeten heropwaarderen", zeggen ze.