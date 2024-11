Honderden brave kinderen wachten Sinterklaas op bij aankomst in thuisstad Sint-Niklaas

Sinterklaas is toegekomen in de Stad van de Sint, Sint-Niklaas. Het is een jaarlijkse traditie die hoog wordt gehouden in de Wase stad, want tot aan zijn verjaardag, op 6 december, verblijft de heilige man met zijn Pieten in het Huis van de Sint. En straks beginnen ook nog de bekende circusvoorstellingen van Sint in de Piste, een Sinterklaaszoektocht en heel wat sinterklaasmagie in de binnenstad. Het enthousiasme was dan ook groot, toen de koets met de Sint vanmiddag aankwam op het Hendrik Heymanplein.