Honderdduizenden euro's schade na brand in lompenbedrijf in Lebbeke: "Bedrijf ligt zeker weer een jaar stil"

Honderdduizenden euro's schade, dat is de balans van de zware brand in Lebbeke, van gisteren. Een magazijn met lompen of oude kleren, brandde gisteren helemaal uit. Meer dan 40 brandweermannen hebben er de hele dag geblust, om de brand onder controle te krijgen. Er werd eventjes gedacht dat er ook asbest was vrijgekomen, maar dat is niet gebeurd. Niemand raakte gewond, maar de schade is dus groot.