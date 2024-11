Honderd mensen protesteren voor gemeenteraad tegen nieuwe coalitie in Zottegem

In Zottegem hebben gisteravond zo'n 100 aanhangers van Vooruit actie gevoerd voor de start van de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. De actievoerders zijn niet akkoord dat lijsttrekker Kurt De Loor opnieuw naar de oppositie wordt verwezen. Vooruit won de gemeenteraadsverkiezing in Zottegem en De Loor haalde de meeste voorkeursstemmen. Maar een coalitie vormen lukte niet. Nadien kwam de N-VA van Matthias Diependaele aan zet en die ging uiteindelijk in zee met cd&v en Positief!. De betogers zwaaiden ook met sleutels, want de sleutels van de stad behoren symbolisch toe tot Vooruit, volgens hen.