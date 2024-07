Hondenhotel in Temse meer dan volgeboekt, plaatsen voor vakantieopvang zijn beperkt

De hondenhotels zitten overvol in onze regio. Iedereen gaat op reis en wil zijn of haar hond naar een hotel brengen, maar de vraag naar zo'n hotel is veel groter dan het aanbod. Dat merkt ook Femke van DoggyHome Health&Care in Temse. Dagelijks krijgt ze aanvragen, maar velen daarvan moet ze weigeren. Want ze zit al maanden volgeboekt. Na vijf jaar gaat ze nu ook noodgedwongen haar trimsalon sluiten om zich volledig te kunnen focussen op het hotel.