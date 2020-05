Honden vergiftigd na zwempartij in vijver in Baasrode: "Vermoedelijk giflegger aan het werk"

En in Schellebelle, een deelgemeente van Wichelen, is vandaag de voorbereiding voor de graafwerken aan de Schelde begonnen, ter hoogte van natuurgebied Wijmeers. Wichelen wil er zo de knijtenoverlast aanpakken. Knijten zijn kleine vervelende steekmuggen die perfect gedijen in het slib van de Schelde en in het stilstaande water van het natuurgebied. Ze zorgen al enkele jaren voornamelijk in de lente en de zomer voor overlast in Schellebelle. Er wordt nu een geul gegraven die voor extra stroming in het natuurgebied moet zorgen, om zo meer water in de Schelde te krijgen. Want hoe meer water er wegstroomt, hoe minder voedingstoffen voor de knijten over blijven.