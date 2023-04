Home Gatagara, deel 2: Een prothese of orthese is voor veel Rwandese patiënten letterlijk en figuurlijk een eerste stap naar een beter leven

Voor we het weekend induiken gaan we nog even op café. We trekken naar een echt volkscafé in Beveren. In café De Bijl vieren ze dit weekend hun tienjarig bestaan. Tenminste de laatste tien jaar van een veel rijkere geschiedenis. Christanta, de huidige uitbaatster, viert morgen haar 10de verjaardag achter de toog. Ze groeide als kleine meid op in het café toen haar ouders het nog openhielden in de jaren zeventig. De microbe was zo groot en daarom heeft ze de zaak overgenomen. Het café is een vaste waarde voor de lokale gemeenschap.