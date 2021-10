Hollebeekschool in Temse organiseert eigen boekenbeurs

Zondag vindt in Brussel 'Back To The Climate' plaats. De eerste klimaatmars in lange tijd. Maar heel wat scholen konden niet wachten en hielden vandaag al een klimaatactie. En dat was ook het geval in Hamme. De leerlingen van leefschool 't Veertje kwamen daar vandaag op straat. De 140 kinderen hielden een klimaatmars rond de school. Ze trokken rond met slogans, spandoeken en pamfletten. Want het klimaat, dat is voor hen duidelijk heel belangrijk.