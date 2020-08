Wie nog een leuke activiteit zoekt voor zijn of haar staycation, die kan vanaf deze week op stropoppenzoektocht. De Groene Kring, een jongerenorganisatie voor land- en tuinbouwers, heeft ongeveer 140 stropoppen geplaatst in heel Vlaanderen. In onze regio staan er een tiental, onder meer in Nieuwkerken-Waas en Vrasene. Op de website van Groene Kring staat een digitale kaart met alle locaties. Op die manier kan je met je bubbel op zoek gaan naar de poppen via een fiets- of wandelroute. Bij elke stropop staat er een opdracht of een weetje over de landbouw. Iedereen die een foto met een stropop deelt op sociale media met de hashtag #boerentrots, maakt kans op een prijzenpakket. De stropoppen zullen blijven staan tot eind augustus.