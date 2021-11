Hogeschoolstudenten Odisee en HOGENT krijgen weer afstandsonderwijs: "Ga het contact missen"

Om het coronavirus in de hogescholen te bestrijden schakelen HOGENT en Odisee opnieuw maximaal over op afstandsonderwijs. Vanaf volgende week worden alle lessen online gegeven. Dat is een mentale opdoffer voor de studenten. Zij zien hun sociale contacten weer grotendeels in rook opgaan, en dat amper twee maanden na de start van wat een normaal academiejaar leek te worden. Maar afstandsonderwijs is niet in elke richting even eenvoudig. Daarom gelden er uitzonderingen. Voor praktijklessen, zoals in de richting verpleegkunde, mogen de studenten wel nog naar de campus komen.