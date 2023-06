Het is nog niet duidelijk of al onze streekfestivals vanaf deze zomer het systeem van de herbruikbare bekers invoeren. Vanaf 15 juni mag drank op evenementen alleen nog in zulke bekers. De Lokerse Feesten anticipeerden al op de verstrengde wetgeving en maken nu al gebruik van het systeem. Ook Rock Zottegem werkt met herbruikbare bekers. Al vrezen ze daar voor de haalbaarheid van de zaak, onder meer of er voldoende wascapaciteit is. Organisatoren moeten voor een uitzondering kunnen aantonen dat er niet genoeg herbruikbare bekers geleverd of afgewassen kunnen worden. Onder meer Tomorrowland, Rock Werchter en Graspop hebben een uitzondering gevraagd bij bevoegd minister Zuhal Demir. De organisator van het Fantasiafestival in Hamme zegt nog niet te weten of hij de komende editie met herbruikbare bekers zal kunnen werken. En ook Crammerock in Stekene heeft nog niks definitief beslist.