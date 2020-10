Onderwijs Hogeschool Odisee schakelt over naar code rood vanaf 9 november

Op de hogescholen wordt afstandsonderwijs de norm op alle campussen. Het directiecomité van de Odisee-hogeschool heeft vanmiddag beslist dat al haar campussen vanaf maandag 9 november, meteen na de herfstvakantie dus, naar code rood gaan. In onze streek zijn dat de campussen in Aalst en in Sint-Niklaas. De code rood zal ten minste twee weken lang van kracht zijn. Op vrijdag 20 november komt er een evaluatie en wordt er gekeken of een verlenging nodig is. De rustige studieplekken, vooral voor kwetsbare studenten, blijven wel toegankelijk op alle campussen. Samen met de studentenraad neemt de hogeschool ook extra maatregelen voor studenten die het moeilijker hebben met deze omschakeling.