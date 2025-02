Hogeschool Odisee maakt kinderen warm voor STEM-opleidingen: "Inschrijvingen zakken terwijl er knelpuntberoepen zijn"

Dit academiejaar hebben er in Vlaanderen 2.000 leerlingen minder voor een STEM-richting gekozen, dan het jaar ervoor. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Het gaat dus over wetenschappelijke, technische en wiskundige opleidingen. En de Odisee Hogeschool maakt zich daar zorgen over. Want op de arbeidsmarkt is er net een grote vraag naar zulke profielen, en vele jobs raken niet ingevuld. Om die opleidingen in de kijker te zetten, heeft Odisee een Odifiks-STEM-academie opgericht. Zes woensdagen lang zullen hogeschoolstudenten STEM-richtingen op een creatieve en speelse manier promoten bij jonge kinderen.