Hogeschool Odisee en Arteveldehogeschool gaan strategische alliantie aan

De stad Dendermonde voorziet 250.000 euro voor de opvanginitiatieven in de stad. Momenteel is er al 170.000 euro verdeeld onder 37 onthaalouders en 6 kinderdagverblijven. Er is nog 80.000 euro ter beschikking voor bedrijven of particulieren die iets willen doen aan het plaatstekort in de kinderopvang. Het capaciteitsprobleem in de kinderdagverblijven is groot. Gisteren heeft de sector nationaal actie gevoerd in Brussel en lokaal in Sint-Niklaas om de problematiek aan te kaarten. Ook in Dendermonde is er dringend nood aan extra plaatsen.