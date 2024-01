Hoge heffingen voor Interwaas voor 20.000 ton PFAS-slib op oude stortplaats in Sint-Gillis-Waas

De burgemeester van Aalst zal het alcoholverbod, dat eerder werd uitgevaardigd voor de stationsbuurt, uitbreiden naar Erembodegem. Want ook daar heeft de buurt de laatste tijd te kampen met overlast door openbaar dronkenschap. Sinds begin november geldt er al een samenscholings- én alcoholverbod in de buurt van het station. Rondhangen in groep en alcohol nuttigen op straat is er verboden. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De maatregel werkt, zegt de burgemeester. Sinds de invoering van het verbod is het een pak rustiger geworden in de buurt. En dus zal het alcoholverbod tijdelijk ook in Erembodegem gelden. Het samenscholingsverbod wordt wel even on hold gezet. Tijdens carnaval gelden trouwens geen van beide.