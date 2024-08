In Sint-Lievens-Houtem is een man van 22 gisteravond gewond geraakt na een steekpartij. Op de parking Hofkouter, in het centrum van de gemeente, kwam het tot een schermutseling met de dader. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en sloten de site af. Het is niet de eerste keer dat de buurt het decor is van een gewelddadig incident. Het parket van Oost-Vlaanderen is nog op zoek naar de dader.