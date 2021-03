Hoeveelheid restafval in 5 Wase gemeenten gehalveerd dankzij ander ophaalsysteem

Afvalophaler MIWA kan tevreden terugblikken op 2020, want op twee jaar tijd hebben de inwoners van Sint-Niklaas, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster hun restafval bijna kunnen halveren. Van 22.000 ton in 2018 tot 12.000 ton vorig jaar. MIWA heeft die daling vooral te danken aan het diftarsysteem dat het vorig jaar heeft ingevoerd. Daarbij wordt het restafval gewogen en per kilogram aangerekend. De afvalintercommunale behaalt hierdoor nu al één van doelstellingen van OVAM, dat is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. In die doelstelling staat dat tegen volgend jaar het restafval maximaal 145 kilogram per inwoner per jaar mag bedragen. In de 5 Wase gemeenten zitten ze nu al op 101 kilogram per inwoner per jaar.