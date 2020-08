Er heeft zaterdagochtend een hevige brand gewoed in het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas. Om iets voor 3 werden de bewoners van de conciërgewoning boven het magazijn gewekt door lawaai. In eerste instantie dachten ze dat er ingebroken werd en ze verwittigden daarom de politie. Toen die het gebouw binnendrong stonden ze echter oog in oog met een vuurzee in plaats van met inbrekers. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd. Toen zij niet veel later aankwamen betrof het reeds een uitslaande brand die gepaard ging met een enorme rookontwikkeling. Er werden meteen extra manschappen en watertankwagens van over de hele hulpverloningszone Waasland opgetrommeld. Er werd ook water uit een opvangbekken naast de stadsmagazijnen gepompt. Het getroffen magazijn werd gebruikt voor het opslagen van allerhande gebruikte verpakkingsmaterialen waaronder ook een massa lege gasflessen. Deze waren gelukkig allemaal leeg. Omdat de metalen dakconstructie door de hitte helemaal inzakte was het voor de brandweer een zware klus om de smeulende resten onder het verwrongen metaal te blussen. Er moest een bandenkraan ter plaatse komen om de smeulende resten open te trekken en te verwijderen. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond, de brandweer kon wel nog 3 katten die in het gebouw zaten in veiligheid brengen. De oorzaak van de brand is niet gekend.