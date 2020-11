Nieuws Hoelang houdt een dijk stand tijdens een superstorm?

In Doel zijn onderzoekers bezig met een opmerkelijk experiment. Ze testen er hoe lang een dijk zou standhouden tijdens een superstorm. Dat doen ze door voortdurend water op te pompen en opnieuw over de Scheldedijk te laten stromen. En omdat dit stuk dijk in Doel over een paar jaar toch zijn functie zal verliezen, vormt dit het ideale terrein voor de onderzoekers om te experimenteren.