Hoe zou het zijn met ex-wielrenner Joeri Stallaert? Personal trainer die aan de slag gaat met revolutionaire techniek

En we eindigen waarmee we begonnen zijn: coronanieuws. Al kan dat ook wel eens goed nieuws opleveren. Zo is volleybalclub VC Oudegem automatisch geplaatst voor de achtste finale van de CEV-cup. Dat is de Europese competitie waaraan ze deelnemen. De tegenstander van donderdag, het Griekse Santorini komt niet naar België, omdat er corona is uitgebroken bij de speelsters. De Europese volleybalbond besliste daarom dat VC Oudegem mag doorgaan als 'non-defaulting team'. Dat is leuk nieuws voor Oudegem, want het verloor in Griekenland de heenwedstrijd kansloos met 3-0. De Dendermondse dames mogen dus door naar de achtste finales. En daar wacht het Russische Ekaterineburg. Dat is een echte wereldtopper bij de vrouwen.