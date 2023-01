De 23-jarige man uit Sint-Lievens-Houtem, die dinsdagavond met zijn auto een ongeval met heel zware gevolgen veroorzaakte in Wetteren, is vrijgelaten onder voorwaarden. De bestuurder ramde een aantal geparkeerde voertuigen om daarna ook nog een paar woningen te verwoesten. Twee van de drie passagiers in de auto liggen nog altijd met zware verwondingen in het ziekenhuis. Volgens de vader van één van hen, had zijn dochter er, tevergeefs, bij de bestuurder op aangedrongen om niet zo snel te rijden.