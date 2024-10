In een tiental gemeenten in ons zendgebied is er op dit moment nog geen coalitie. De personen die het initiatiefrecht hebben, hebben dus nog één week om een meerderheid te vinden. Vinden ze die niet, dan schuift het initiatiefrecht door naar de tweede grootste partij in die gemeente. Sommigen maken zich sterk deze week nog te landen. Anderen geven toe dat het moeilijk wordt, en stroef verloopt.