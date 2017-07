Nieuws Hoe staat het met de werf van het AC in Beveren én het Scheldebad in Temse?

Op de meeste bouwwerven is het dezer dagen door het bouwverlof akelig stil. Toch is op enkele grote werven in de regio tot enkele dagen geleden nog stevig doorgewerkt. In Beveren bijvoorbeeld, waar de gemeente een nieuw administratief centrum bouwt. Ook in Temse wordt gebouwd, aan een nieuw Scheldebad. Wij gingen vanmiddag kijken hoe ver de werken precies staan.