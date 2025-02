In Dendermonde zijn vanochtend pas de strooidiensten uitgereden. Het KMI had de situatie niet goed ingeschat. De weermodellen gaven geen aanwijzingen dat het zo fel zou sneeuwen, en daarom werd er dus ook geen waarschuwing uitgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij staan in voor het strooien van de gewestwegen, waaronder de N41.