Hoe een gekantelde tankwagen de hele dag de E17 lamlegde

Op de E17, iets voor de afrit van Haasdonk, is in de richting van Gent een tankwagen geladen met 31.000 liter diesel gekanteld. Het gevaarte ligt dwars over de rijbaan. De hele E17 in de richting van Gent is versperd. Eén rijstrook in de richting van Antwerpen is ook afgesloten. De tankwagen lekt diesel. Daardoor is er brandgevaar. Het ongeval gebeurde wellicht na een klapband. De tankwagen is eerst tegen de middenberm gereden en dan gekanteld. Op dit moment staat er al een file tot voorbij Zwijndrecht. Wie richting Gent moet, die moet al anderhalf uur aanschuiven. En wellicht zal de hinder nog de hele dag duren. De tankwagen moet wellicht eerst leeggepompt worden vooraleer hij getakeld kan worden. Wie in de buurt moet zijn, die stelt zijn verplaatsing best eventjes uit.